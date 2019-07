IRW-PRESS: ParcelPal Technology Inc.: ParcelPal gibt Vertriebsvereinbarung mit The Yield Growth Corp. bekannt

Vancouver, British Columbia, Kanada, 16. Juli 2019. ParcelPal Technology Inc. (ParcelPal oder das Unternehmen) (CSE: PKG) (FWB: PT0) (OTC: PTNYF) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit The Yield Growth Corp. (CSE:BOSS) (OTCQB: BOSQF) (Frankfurt: YG3) (Yield Growth, einem kanadischen Unternehmen für topische Cannabisanwendungen, eine Allianz hinsichtlich des Verkaufs und der Same-Day- und On-Demand-Lieferung (am Bestelltag und auf Bedarf) der Kosmetikartikel auf Hanfbasis von Urban Juve, einer Tochtergesellschaft von Yield Growth, in Kanada geschlossen hat.

Diese Initiative zwischen Yield Growth und ParcelPal wird zunächst in Vancouver als Ausgangsbasis beginnen, und es wird erwartet, dass der Vertrieb schnell auf weitere Städte in ganz Kanada erweitert wird. Die Kunden von Urban Juve können ihren Einkauf direkt über die Website von Urban Juve (www.urbanjuve.com) tätigen und ParcelPal wird eine exklusive Marktplatzanwendung entwickeln. Die Hanfprodukte von Urban Juve werden derzeit an über 90 Standorten verkauft, darunter bekannte Apothekenketten in ganz Nordamerika. Der Vertrieb soll in naher Zukunft auf 130 Einzelhandelsstandorte ausgebaut werden.

Kunden können ihren Kauf in Echtzeit verfolgen und ihre Produkte an einen von ihnen festgelegten Ort liefern lassen. Soweit es die Zeit und die Vorschriften zulassen, wird ParcelPal sein Cannabisvertriebsnetz weiter ausbauen, um einen großen Teil des 5,2 Milliarden Dollar schweren Marktes für legalen Cannabis zu ergattern.

President und CEO Kelly Abbott meint: ParcelPal freut sich sehr, mit einem innovativen Unternehmen wie Yield Growth zusammenzuarbeiten, das einen der wachstumsstärksten Segmente des 4,2 Billionen Dollar schweren Wellnessmarktes mit einzigartig gewonnenen und mit Cannabis angereicherten Produkten bedient. Der Eintritt in einen neuen vertikalen Markt mit großem Wachstumspotenzial ist ein Meilenstein für ParcelPal. Dies ist auch eine einzigartige Gelegenheit, uns mit unseren einzigartigen Logistiklösungen an der Spitze einer spannenden neuen Branche zu positionieren.

Penny Green, President und CEO von The Yield Growth Corp., sagt: Diese neue Vereinbarung ist Teil unserer laufenden Bemühungen, die Bedürfnisse unserer Kunden so nahtlos wie möglich zu bedienen. ParcelPal ist ein hervorragender Service und unsere Allianz wird die Grundlage dafür schaffen, in Zukunft eine Lieferung von topischen Cannabisanwendungen zur Schmerzbehandlung sowie andere Cannabisprodukte in Rechtssystemen, in denen diese legal sind, am Tag der Bestellung anzubieten.

Über The Yield Growth Corp.

The Yield Growth Corp. ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von cannabis- und hanfhaltigen Luxusprodukten der Marken Urban Juve und Wright & Well spezialisiert. Die in Entwicklung befindliche Produktpalette des Unternehmens umfasst mehr als 200 Wellness- und Schönheitsformeln. Das Unternehmen hat die Absicht, den internationalen Wellness-Markt - der laut Angaben des Global Wellness Institute mittlerweile einen internationalen Marktwert von 4,2 Billionen Dollar erreicht hat - durch die Verbindung von uralten Heilmethoden mit moderner Wissenschaft und Technik zu revolutionieren. Das Führungsteam von The Yield Growth ist mit internationalen Marken wie Johnson & Johnson, Procter & Gamble, M·A·C Cosmetics, Skechers, Best Buy, Aritzia, Coca-Cola und Pepsi Corporation bestens vertraut. Die Zielgruppe von Yield Growth sind Mainstream-Luxusverbraucher, die sich erlesene Wellnessprodukte wünschen. Seine wichtigste Verbrauchermarke, Urban Juve, verfügt über eine eigens entwickelte und zum Patent angemeldete Hanfwurzel-Extraktionstechnologie und hat 12 weitere Patentanträge gestellt. Yield Growth baut anspruchsvolle internationale Vertriebskanäle auf und verfügt über mehrere Einnahmequellen, darunter Lizenzen, Dienstleistungen und Produkte.

Über ParcelPal Technology Inc.

ParcelPal ist ein technologieorientiertes Logistikunternehmen, das Verbraucher mit den von ihnen geliebten Waren verbindet. Die Kunden können bei Partnerfirmen einkaufen und sich Artikel innerhalb einer Stunde über die ParcelPal-App liefern lassen. Das Unternehmen bietet On-Demand-Lieferungen von Waren führender Einzelhändler, Restaurants, Ausgabestellen von medizinischem Marihuana und Spirituosengeschäfte in Vancouver und demnächst auch in Großstädten in ganz Kanada.

Website von ParcelPal: www.parcelpal.com

Weder die Canadian Securities Exchange (die CSE) noch eine andere Wertpapieraufsichtsbehörde hat diese Pressemeldung, die von der Unternehmensleitung erstellt wurde, geprüft und übernimmt Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Genauigkeit.

CSE-Symbol: PKG

Frankfurt-Symbol: PT0

OTC-Symbol: PTNYF

Ansprechpartner: Peter Hinam, Investor Relations, peter@parcelpal.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Wir bemühen uns um das Safe-Harbor-Zertifikat.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die geplante Transaktion und das zukünftige Potenzial von ParcelPal. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig anhand von Begriffen wie wird, kann, sollte, beabsichtigt, erwartet, geht davon aus, plant und ähnlichen Ausdrücken erkennbar. Alle nicht auf historischen Fakten basierenden Aussagen in dieser Meldung sind zukunftsgerichtete Aussagen und mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem das Risiko, dass die geplante Transaktion nicht abgeschlossen wird, beispielsweise weil die endgültigen Dokumente nicht unterzeichnet werden, die Due-Diligence-Prüfung nicht zufriedenstellend ausfällt oder die CSE keine Genehmigung erteilt, sowie das Risiko, dass ParcelPal nicht erfolgreich ist, unter anderem aufgrund allgemeiner Risiken in Bezug auf die Branche für mobile Anwendungen, der Unfähigkeit von ParcelPal, sich am Markt durchzusetzen, und möglicher Anfechtungen des von ParcelPal genutzten geistigen Eigentums. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen.

Das Unternehmen kann nicht gewährleisten, dass die zukunftsgerichteten Aussagen eintreffen werden. Daher werden die Leser darauf hingewiesen, dass sie sich nicht über Gebühr auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten. Obwohl diese Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung von der Geschäftsleitung als zutreffend erachtet wurden, können sie sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen haben Gültigkeit zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen wird die enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur insoweit überarbeiten oder öffentlich aktualisieren, wie dies nach dem kanadischen Wertpapierrecht ausdrücklich vorgeschrieben ist.

