So langsam hellt sich die Stimmung am deutschen Aktienmarkt wieder auf. Zumindest ist der Wochenstart schon einmal gelungen. In den Fokus rückt jetzt vermehrt die Bilanzsaison. In den USA gab es die ersten Zahlen.



Bei den Einzelwerten geht es heute um Alibaba, Facebook, Amazon, Osram und Bayer. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.