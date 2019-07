Der deutsche Leitindex hat seine sechstägige Durststrecke beendet. Gestern schloss der DAX endlich einmal wieder in der Gewinnzone. Am Ende lag er bei 12.387 Punkten. Das ist ein Plus von 0,5 Prozent bzw. 64 Punkten.



Marktidee: Bayer Bayer kämpft nach wie vor mit dem leidigen Thema Glyphosat. Die Aktie gehörte gestern zu den wenigen Verlierern im DAX. Trotzdem gab es von charttechnischer Seite auch ein positives Signal. Um dieses Signal zu bestätigen, muss der Kurs aber erst noch über zwei Marken klettern.