Zürich (ots) - Die e-domizil AG mit Sitz in Zürich fusioniert mit

den Schwestergesellschaften European Holiday Rentals AG und BELLEVUE

Ferienhaus AG. European Holiday Rentals wird ab sofort unter der

Marke «e-domizil» und BELLEVUE Ferienhaus weiterhin als eigenständige

Marke weitergeführt. Ziele der Fusion sind eine verstärkte

Marktpräsenz, schlankere Strukturen und Effizienzgewinne durch

Synergien.



Der führende Schweizer online Ferienhausvermittler, e-domizil AG

erhält Zuwachs. Der international ausgerichtete Ferienhausanbieter

für Privatvermieter, European Holiday Rentals AG sowie der

Ferienhausvermittler für luxuriöse Ferienhäuser, die

BELLEVUE-Ferienhaus AG, sind nun Teil der «neuen» e-domizil AG. Neben

dem Hauptsitz in Zürich betreibt die e-domizil AG eine

Zweigniederlassung in Herisau.



Aus Zürich werden nationale Portale und Privatvermietergeschäfte

für «e-domizil» und «PREMIUM SELECTION», sowie die Special Interests

«Alphütten & Maiensässe», «Agrotourismus» und «Ferien im Baudenkmal»

gemanagt. Zudem wird in Zürich ein Corporate Center für Finanzen, HR

und Recht betrieben. Dieses erbringt auch Dienstleistungen für die

e-hoi AG in Herisau. In Herisau ist das internationale

Privatvermietergeschäft sowie des Portal- und Vermietergeschäft für

BELLEVUE Ferienhaus angesiedelt.



Durch die Zusammenführung und Verschlankung der Strukturen und

Geschäftsprozesse werden zusätzliche Ressourcen für die

Weiterentwicklung der Geschäfte frei. Der Zusammenschluss der drei

Gesellschaften erfolgte rückwirkend per 1. Januar 2019. Das

fusionierte Unternehmen erzielt einen ausgelösten Reiseumsatz von gut

55 Mio. Franken pro Jahr.



E-domizil mit starker Führung



Die Geschäftsleitung bleibt wie bis anhin bei Daniel Koller.

Bereits seit 2014 führt er die Geschäfte der e-domizil AG in Zürich.

Das neue Corporate Center für Finanzen, HR und Recht verantwortet

Matthias Ruchti. Die Leitung des Marketings obliegt Selina Crowther.

Die operativen Geschäfte werden von Janine Bandli in Zürich und von

Stefanie Frei-Altwegg in Herisau geleitet. Insgesamt 14

Vollzeitangestellte, davon 2 Auszubildende, sind im Standort Zürich

tätig. Die Niederlassung in Herisau zählt 5 Mitarbeitende.



Über e-domizil AG



Mit mehr als 280'000 Ferienwohnungen in über 80 Ländern

positioniert sich e-domizil an der Spitze der Online-Vermittler von

Ferienwohnungen und Ferienhäusern in der Schweiz. Bei keinem anderen

Schweizer Anbieter finden Ferienhungrige mehr Auswahl an

Ferienwohnungen und Ferienhäusern zur Online-Buchung. Für optimalen

Kundenservice steht ein mehrsprachiges Serviceteam an sechs Tagen die

Woche zur Verfügung. Für mehr als 30'000 Vermieter weltweit agiert

e-domizil als Reiseveranstalter. Die e-domizil AG in Zürich ist eine

Tochtergesellschaft der e-domizil GmbH in Frankfurt am Main.



1) Daniel Koller, Geschäftsführer

2) Matthias Ruchti, Leiter Corporate Center für Finanzen, HR und

Recht

3) Selina Crowther, Leiterin Marketing

4) Janine Bandli, Leiterin Operations Zürich

5) Stefanie Frei-Altwegg, Leiterin Operations Herisau



