Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Rio Tinto nach dem Zwischenbericht auf "Buy" mit einem Kursziel von 5450 Pence belassen. Die Produktionszahlen des zweiten Quartals entsprächen den Erwartungen, schrieb Analyst Eugene King in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die eigentliche Neuigkeit sei zuvor mit der Verzögerung des Oyu-Tolgoi-Projekts in der Mongolei gekommen. Der belastende Kurseinfluss habe sich in Australien aber wegen steigender Eisenerzpreise in China in Grenzen gehalten./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2019 / 07:36 / BST

