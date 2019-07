Der E-Commerce ist seit vielen Jahren ein Megatrend, der die Welt von Aktien und Börse in seinen Bann zieht. Viele der heutigen innovativen Internetkonzerne, die uns seit Jahrzehnten auf Trab halten, haben ursprünglich mal in diesem Bereich angefangen. Egal ob Amazon (WKN: 906866) oder Alibaba (WKN: A117ME), die Erfolgsgeschichten dieser Konzerne sind vielen hinlänglich bekannt. Auch weiterhin könnte der E-Commerce ein spannendes Themenfeld bleiben, das viele Investoren in seinen Bann ziehen wird. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...