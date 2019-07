In einem aktuellen Anleihen-Barometer wird die 5,50%-Hybrid-Anleihe der UBM Development AG (WKN A19W3Z) von den Experten der KFM Deutsche Mittelstand AG mit 3,5 von 5 möglichen Sternen bewertet.

Die UBM Development AG habe sich über die letzten Jahre hinweg zum führenden Hotelprojektentwickler in Europa entwickelt, so die Analysten in ihrem Fazit. Dabei verfüge das Unternehmen über ein erfahrenes Management mit großem Know-how innerhalb der Immobilienbranche. Zudem verfüge UBM über eine stabile Ertragslage und ein großes Volumen an zukünftigen Projekten, primär in den Kernmärkten Deutschland, Österreich und Polen zeigt, so dass man auch über die nächsten Jahre hinweg mit weiterhin positiven Ergebnissen von Seiten des Unternehmens rechnen könne. In Verbindung mit der Rendite von 6,04% p.a. (auf Kursbasis 98,25% am 12.07.2019 bis zum 1. Rückzahlungstag ...

