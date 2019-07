Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für RWE von 28,50 auf 28,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Fisher stellt das Geschäft der Essener im Bereich Erneuerbare Energien in einer am Dienstag vorliegenden Studie ins Rampenlicht. Es stelle die Unsicherheiten im Bereich Kohle in den Schatten. Das leicht gesunkene Kursziel resultiert aus kleineren Anpassungen seiner Schätzungen./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2019 / 17:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-07-16/09:39

ISIN: DE0007037129