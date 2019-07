Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Skeptischere Wachstumseinschätzungen der Iren für Sommer 2020 wegen der Probleme der Boeing 737 MAX seien positiv für die unter Überkapazitäten leidende Branche, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Druck lasse so wohl etwas nach./ag/la

