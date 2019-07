Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hella von 49 auf 43 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Bei dem Autozulieferer dürfte sich das Gewinnwachstum (Ebit) verlangsamen, schrieb Analyst George Galliers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine neuen Schätzungen reflektierten die schwächere Automobilproduktion, höhere Kosten und den Rückzug aus dem Geschäft als Ersatzteile-Großhändler./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2019 / 23:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-07-16/09:43

ISIN: DE000A13SX22