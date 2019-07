Der Euro hat zwar am Dienstag in der Früh etwas nachgegeben, konnte sich aber über der Marke von 1,1250 Dollar halten. Um 9 Uhr stand der Euro bei 1,1255 Dollar nach 1,1269 USD beim Richtkurs vom Montag. In New York hatte der Euro gegen 22 Uhr zuletzt mit 1,1258 Dollar notiert.Der Euro kann sich zunächst oberhalb der 100-Tagelinie, ...

