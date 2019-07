Wien (www.aktiencheck.de) - Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) soll im so genannten Hardeman Fall (Glypohosat-Prozess) nur ein Viertel der erwarteten USD 80 Mio. zahlen, die Aktie konnte in den USA nachbörslich leicht zulegen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...