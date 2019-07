Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) startete mit deutlichen Gewinnen in die neue Woche, so die Analysten der Helaba.Heute stünden in Deutschland die ZEW-Umfrage und in den USA die Einzelhandelsumsätze sowie die Industrieproduktion im Fokus. Zu einer Erhöhung der Risikobereitschaft würden die Zahlen wohl nicht beitragen. Unter technischen Aspekten sei der Ausblick - trotz der gestrigen Erholung - noch getrübt. So stünden die Indikatoren im Tageschart im Verkauf und seien weiterhin abwärts gerichtet. Den nächsten Widerstand würden die Analysten an der 21-Tagelinie bei 172,75 lokalisieren. Erste Unterstützungen seien bei 171,25/35 zu finden. Hier liege unter anderem das 38,2%-Retracement der Mai-Aufwärtsbewegung. Die Trading-Range liege zwischen 171,90 und 172,80. ...

