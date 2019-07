Die Stimmung an der Wiener Börse war am Dienstag im Frühhandel eher gedämpft. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.989,81 Punkten nach 2.997,53 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein Minus von 7,72 Punkten bzw. 0,26 Prozent. An den europäischen Börsen gab es kaum Bewegung.Im Fokus steht am Vormittag die ZEW-Umfrage in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...