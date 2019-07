Pressemitteilung der M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG:

Immobilienbestandshalter MOREH mit Vermietungserfolgen

- Vermietungsgenehmigung für 1.600 Quadratmeter erhalten und schon teilweise vermietet

- Mietverträge in weiteren Objekten verlängert

- 6%-Anleihe noch bis zum 19. Juli 2019 an der Börse München zeichnen

Die M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (MOREH), ein Bestandshalter mit Fokus auf Gewerbeimmobilien in westdeutschen Ballungszentren und Tochterunternehmen der familiengeführten Munitor Gruppe, hat mit der Vermarktung des letzten Abschnitts des Outletcenters Wadgassen mit 1.600 Quadratmetern begonnen. Davon wurden bereits 600 Quadratmeter - unter anderem an Marc O'Polo - vermietet. Bezüglich der Vermietung ...

