Wirecard-Calls mit 78%-Chance bei Kursanstieg auf 160 EUR

Nach den massiven Kurssprüngen in den ersten Monaten des Jahres 2019 trat die Wirecard-Aktie (ISIN: DE0007472060) in den vergangenen zwei Monaten in eine Seitwärtsbewegung innerhalb einer Bandbreite von 140 bis 160 Euro ein. Seit dem Ende der vorigen Handelswoche legte die Aktie von 143 auf 150 Euro zu und notierte somit wieder in der Mitte der seit Wochen beibehaltenen Handelsspanne.

Erfüllen sich die optimistischen Prognosen der US-Bank Goldman Sachs, die die Aktie mit einem Kursziel von 230 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen hat, dann könnte der Aktienkurs durchaus über das Potenzial verfügen, um sich zumindest wieder dem oberen Rand der Tradingrange anzunähern. In diesem Fall werden Long-Hebelprodukte hohe Renditechancen offerieren.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 145 Euro

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Wirecard-Aktie mit Basispreis bei 145 Euro, Bewertungstag 20.9.19, BV 0,1, ISIN: DE000PZ3XJK7, wurde beim Wirecard-Aktienkurs von 149,90 Euro mit 1,39 - 1,41 Euro gehandelt.

Wenn die Wirecard-Aktie in spätestens einem Monat auf 160 Euro ansteigt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,82 Euro (+29 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 140,3768 Euro

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die Wirecard-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 140,3768 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000JP9G9Y9, wurde beim Aktienkurs von 149,90 Euro mit 1,08 - 1,10 Euro taxiert.

Kann die Wirecard-Aktie auf 160 Euro zulegen, ohne vorher die KO-Marke zu berühren oder zu unterschreiten, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,96 Euro (+78 Prozent) steigern.

Faktor Long-Zertifikate

Mit Faktor-Long-Zertifikaten können Anleger mit täglich angepasster Hebelwirkung von einem unmittelbar bevorstehenden Kursanstieg der Wirecard-Aktie profitieren.

Während das Commerzbank-Faktor Long-Zertifikat, ISIN: DE000CU0EEH0 die Kursbewegungen der Aktie mit 5-facher Hebelwirkung abbildet, können Anleger mit dem UBS-Faktor Long-Zertifikat, ISIN: DE000UF0A778, sogar mit 10-facher Hebelwirkung an den Kursbewegungen der Aktie partizipieren.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wirecard-Aktien oder von Hebelprodukten auf Wirecard-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de