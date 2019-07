Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte notieren am Dienstag im frühen Handel kaum verändert. Leicht positiv werden zum einen die neuen Hochs an der Wall Street gewertet. Zum anderen scheint erneut Bewegung in die Handelsgespräche zwischen den USA und China zu kommen. In den nächsten Tagen werde es ein Telefonat auf ranghoher Ebene geben, sagte US-Finanzminister Steven Mnuchin in Washington. Sollte es "deutlichen Fortschritt" geben, stünden die Chancen für weitere Gespräche gut.

Einen Impuls könnte am Vormittag der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen liefern. Das gilt umso mehr für die Geschäftszahlen der US-Bankenschwergewichte JP Morgan, Goldman Sachs und Wells Fargo, die gegen Mittag ihre Quartalszahlen vorlegen werden. In diesem Umfeld gewinnt der DAX knapp 0,1 Prozent auf 12.394, der Euro-Stoxx-50 handelt mit 3.506 Punkten ebenfalls 0,1 Prozent im Plus.

ZEW-Index mit Spannung erwartet

Am Vormittag steht mit der ZEW-Umfrage ein wichtiger Termin für den Kapitalmarkt auf der Agenda. Der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen liefert nach Aussage der Helaba eine wichtige Indikation für die Einkaufsmanagerindizes, die wiederum in die geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank einbezogen werden. Die Erwartungen sollten nicht zu hoch geschraubt werden, nachdem das Sentix-Investorenvertrauen bereits gesunken und auf den tiefsten Stand seit November 2014 gefallen ist. Von Dow Jones befragte Volkswirte erwarten den Index per Juli bei minus 22,5 Punkten.

Ein schwacher ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen schürte Spekulationen auf geldpolitische Lockerungsmaßnahmen seitens der Europäischen Zentralbank. In den vergangenen Wochen haben Vertreter der Zentralbank immer wieder darauf hingewiesen, dass notfalls entschieden gehandelt werde und ausreichend Mittel vorhanden seien, um die Geldpolitik zu lockern.

US-Gericht senkt Glyphosat-Strafe - Positiv für Bayer

Gute Nachrichten gibt es für Bayer. Wie erwartet hat ein US-Gericht am Vorabend die Strafzahlung gegen die Bayer-Tochter Monsanto in einem Prozess von 80 Millionen auf 25 Millionen Dollar gesenkt. Am Vortag wurde an der Börse bereits darauf spekuliert, dass der Betrag unter 50 Millionen Dollar fallen könnte. "Mit der Entscheidung sinkt das aus den Prozessen resultierende Risiko deutlich", so ein Marktteilnehmer am Morgen. Der sogenannte Strafschadenersatz wurde auf 20 Millionen Dollar gesenkt. Die Aktie von Bayer legt um 2,2 Prozent zu und stellt damit den Gewinner im DAX.

Ein Nachrichtenfeuerwerk wurde in der Nacht rund um Osram abgebrannt. Zunächst kamen am Abend die Münchener mit der Adhoc, dass sie eine unverbindliche Interessenbekundung der AMS AG bekommen hätten. Darin bewertete AMS Osram mit 38,50 Euro je Aktie, was über der Offerte von Bain und Carlyle von 35 Euro lag. Daraufhin legte die Aktie im Spezialistenhandel zunächst zu. Nur fünf Stunden später, mitten in der Nacht, winkte AMS bereits wieder ab. Das Unternehmen habe die Diskussionen mit Osram über einen möglichen Kauf des deutschen Unternehmens beendet, teilten die Österreicher überraschend schnell mit. "So eine Kehrtwende innerhalb von Stunden sieht man nicht häufig", so ein Marktteilnehmer. Die Aktie von Osram notiert kaum verändert, AMS in der Schweiz, wo sie gelistet sind, 1,4 Prozent leichter.

Asien kauft verstärkt bei Burberry ein

Für die Aktie von Burberry geht es im frühen Handel um 7,6 Prozent nach oben. Positiv wird gesehen, dass das Luxus-Label den Umsatz im ersten Quartal gegenüber dem Gesamtjahr 2018 steigern konnte. Dabei verweisen die Analysten von Bryan Garnier auf die gute Nachfrage aus der Region Asien-Pazifik. Die Handschrift des Kreativdirektors Riccardo Tisci mache sich bemerkbar, die Nachfrage nach der neuen Marke sei gut, heißt es von einen anderen Analysten.

Für die Aktie des Immobilienkonzerns Aroundtown geht um 3,2 Prozent nach unten. Als belastend wirkt sich aus, dass Aroundtown über Nacht 84 Millionen neue Aktien zum Preis von 7,15 je Aktie platziert hat. Den Erlös will das Unternehmen zur Finanzierung der weiteren Unternehmensstrategie verwenden.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.506,25 0,12 4,03 16,82 Stoxx-50 3.190,31 0,18 5,76 15,59 DAX 12.394,32 0,06 6,98 17,38 MDAX 26.012,60 0,07 19,01 20,50 TecDAX 2.910,13 0,21 6,14 18,77 SDAX 11.091,52 -0,02 -2,14 16,64 FTSE 7.556,45 0,33 24,73 11,94 CAC 5.588,37 0,18 10,16 18,13 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,26 -0,01 -0,50 US-Zehnjahresrendite 2,09 0,00 -0,59 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:48 Uhr Mo, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1246 -0,13% 1,1260 1,1257 -1,9% EUR/JPY 121,53 +0,04% 121,61 121,53 -3,4% EUR/CHF 1,1073 -0,07% 1,1092 1,1085 -1,6% EUR/GBP 0,9020 +0,25% 0,8999 0,8995 +0,2% USD/JPY 108,06 +0,16% 107,99 107,94 -1,5% GBP/USD 1,2469 -0,37% 1,2514 1,2515 -2,3% Bitcoin BTC/USD 10.787,00 +0,34% 10.764,75 10.486,25 +190,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,56 59,58 -0,0% -0,02 +25,1% Brent/ICE 66,50 66,48 +0,0% 0,02 +20,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.413,54 1.414,00 -0,0% -0,47 +10,2% Silber (Spot) 15,45 15,39 +0,4% +0,06 -0,3% Platin (Spot) 842,44 844,50 -0,2% -2,06 +5,8% Kupfer-Future 2,72 2,71 +0,4% +0,01 +3,0% ===

