Die Freude über eine mögliche Bieterschlacht war nicht von langer Dauer. Kaum war das Angebot an die Aktionäre bekannt geworden, hat der österreichische Chip-Hersteller AMS einen Rückzieher gemacht. Die Aktie verliert fünf Prozent und führt die Verliererliste im MDAX an. Cornelia Frey berichtet über die Entwicklung an den Finanzmärkten am Dienstag.