Die Bankenmärkte in Zentral- und Osteuropa werden inden nächsten drei Jahren kräftig wachsen, vor allem in den wichtigenMärkten Polen und Russland. Profitieren werden davon auch dieösterreichische Erste Group und Raiffeisen Bank International (RBI),die zu den größten westlichen Banken in der Region gehören.Tschechien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...