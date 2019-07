Original-Research: SFC Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu SFC Energy AG Unternehmen: SFC Energy AG ISIN: DE0007568578 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Hinzufügen seit: 16.07.2019 Kursziel: 12,60 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 24.05.2019: Herabstufung von Hinzufügen auf Verkaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf ADD herauf und erhöht das Kursziel von EUR 11,30 auf EUR 12,60. Zusammenfassung: SFC Energy hat 2,7 Mio. Aktien platziert und einen Bruttoerlös von EUR 27 Mio. erzielt. Angesichts der Tatsache, dass sich das Eigenkapital Ende 2018 auf EUR 18 Mio. belief, sehen wir den Umfang der Kapitalerhöhung als spektakulären Erfolg für das Unternehmen an. Wir gehen davon aus, dass die Eigenkapitalquote von 43% Ende 2018 auf ca. 62% Ende 2019 steigt. Wir sind davon überzeugt, dass SFC basierend auf einer starken Cash-Position von ca. EUR 30 Mio. das Wachstum organisch und / oder durch Akquisitionen beschleunigen wird. Wir haben daher unsere mittelfristigen Prognosen erhöht. Darüber hinaus haben wir unseren WACC aufgrund des verringerten bilanziellen und finanziellen Risikos reduziert. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR 12,60 (zuvor: EUR 11,30). Wir stufen die Aktie von Verkaufen auf Hinzufügen hoch. First Berlin Equity Research has published a research update on SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal upgraded the stock to ADD and increased the price target from EUR 11.30 to EUR 12.60. Abstract: SFC Energy has placed 2.7m shares and received gross proceeds of EUR 27m. Given that equity amounted to EUR 18m at the end of 2018, we view the size of the capital increase as a spectacular success for the company. We expect the equity ratio to increase from 43% at the end of 2018 to ca. 62% at the end of 2019. Based on a strong cash position of ca. EUR 30m we believe that SFC will accelerate growth organically and/or via acquisitions. We have thus increased our medium-term forecasts. Furthermore, we have reduced our WACC due to the lowered balance sheet & financial risk. An updated DCF model yields a new price target of EUR 12.60 (previously: EUR 11.30). We upgrade the stock from Sell to Add. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18459.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

July 16, 2019 04:21 ET (08:21 GMT)