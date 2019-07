Sierra Metals Inc. (TSX: SMT) (BVL: SMT) (NYSE AMERICAN: SMTS) ("Sierra Metals" oder das "Unternehmen") gibt die Produktionsergebnisse des zweiten Quartals 2019 mit dem bislang höchsten Quartalsdurchsatz bei den Minen Bolivar und Cusi in Mexiko bekannt.

Die Ergebnisse stammen aus den drei von Sierra Metals betriebenen Tiefbaubetrieben in Lateinamerika: der Polymetall-Mine Yauricocha in Peru sowie der Kupfermine Bolivar und der Silbermine Cusi in Mexiko.

Wichtigste Produktionsergebnisse des zweiten Quartals 2019

Silberproduktion von 0,8 Millionen Unzen, ein Anstieg von 21 gegenüber dem 2. Quartal 2018

Bleiproduktion von 8,1 Millionen Pfund, ein Anstieg von 14 gegenüber dem 2. Quartal 2018

Goldproduktion von 2.540 Unzen, ein Anstieg von 40 gegenüber dem 2. Quartal 2018

Kupferproduktion von 9,7 Millionen Pfund; ein Anstieg von 13 gegenüber dem 2. Quartal 2018

Zinkproduktion von 16,6 Millionen Pfund, ein Rückgang von 18 gegenüber dem 2. Quartal 2018

Zinkäquivalentproduktion von 57,6 Millionen Pfund; ein Anstieg von 4 gegenüber dem 2. Quartal 2018

Quartalsdurchsatz in Rekordhöhe in den Minen Bolivar und Cusi in Mexiko

Das Unternehmen erzielte einen konsolidierten Quartalsdurchsatz in Rekordhöhe sowie einen Quartalsdurchsatz und eine Metallproduktion in Rekordhöhe bei den Minen Bolivar und Cusi in Mexiko. Die erfolgreiche Fortsetzung der Anlagenerweiterungen und Minenproduktionssteigerungen in Mexiko in den letzten drei Quartalen führte zu einer Metallproduktion in Rekordhöhe in dem Quartal und das Unternehmen erreichte sein Ziel für 2019 von 4.000 Tagestonnen bei Bolivar und 1.200 Tagestonnen bei Cusi. Die konsolidierte Produktion von Silber nahm um 21 auf 0,8 Millionen Unzen zu, Kupfer nahm um 13 auf 9,7 Millionen Pfund zu, Blei nahm um 14 auf 8,1 Millionen Pfund zu, Zink ging um 18% auf 16,6 Millionen Pfund zurück und Gold nahm um 40% auf 2.540 Unzen zu, jeweils im Vergleich zum 2. Quartal 2018.

Die Mine Yauricocha verzeichnete im zweiten Quartal 2019 infolge des illegalen Streiks, der am 19. März 2019 von Mitgliedern der Gewerkschaft der Bergbau- und Metallarbeiter von Minera Corona initiiert wurde, im Vergleich zum zweiten Quartal 2018 einen Rückgang des Durchsatzes um 10 %. Dieser illegale Streik wurde am 12. April 2019 beigelegt, führte jedoch im April 2019 zum Ausfall von 12 Produktionstagen. Der normale Betrieb von Mine und Mühle wurde am 14. April 2019 wiederaufgenommen und das Management ist der Ansicht, dass sich die Produktionsverluste infolge des Streiks nicht wesentlich auf die jährliche Produktionsprognose des Unternehmens auswirken werden. Im Monat Mai wurde sogar ein monatlicher Produktionsrekord in der Mine Yauricocha aufgestellt und im Juni wurde die geplante Produktionsmenge ebenfalls überschritten. Der Durchsatzrückgang während des Streiks wurde durch höhere Erzgehalte und Ausbeuten bei allen Metallen außer Zink bei Yauricocha ausgeglichen, was im 2. Quartal 2019 zu einem Rückgang der produzierten Pfunde Zinkäquivalent um 4% gegenüber dem zweiten Quartal 2018 führte.

Bei Bolivar führten eine 20-prozentige Durchsatzsteigerung und höhere Silber- und Goldgehalte sowie höhere Kupfer- und Silberausbeuten im zweiten Quartal 2019 zu einem Anstieg der produzierten Pfunde Kupferäquivalent um 19% gegenüber dem zweiten Quartal 2018. Diese Steigerung konnte trotz um 11 gesunkener Kupfergehalte und Goldausbeuten erreicht werden, das Unternehmen rechnet jedoch mit steigenden Kupfergehalten im zweiten Halbjahr 2019, da mehr Erz aus Bolivar West bezogen wird.

Bei Cusi lag der Durchsatz im zweiten Quartal 2019 bei rund 938 Tagestonnen und das Unternehmen arbeitet weiterhin daran, eine Marke von 1.200 Tagestonnen im dritten Quartal 2019 zu erreichen. Die 76-prozentige Durchsatzsteigerung im zweiten Quartal 2019 führte zu einem 41-prozentigen Anstieg der produzierten Unzen Silberäquivalent, trotz niedrigerer Erzgehalte und Ausbeuten bei allen Metallen, während das Unternehmen gleichzeitig die Zone Santa Rosa de Lima, die höhere Erzgehalte aufweist, in der Tiefe erschließt.

Igor Gonzales, President und CEO von Sierra Metals, kommentierte: "Das Unternehmen hat auch im zweiten Quartal 2019 konsolidierte Produktionsergebnisse in Rekordhöhe erzielt. Dazu zählt die anhaltende Ausbeute und der Ausgleich der Produktionsausfälle bei Yauricocha trotz des Ende des ersten Quartals und Anfang des zweiten Quartals dieses Jahres stattgefundenen illegalen Streiks. Dies ist unter anderem auf ein deutlich stärkeres Ergebnis unserer mexikanischen Minen im zweiten Quartal zurückzuführen, einschließlich einer Rekordproduktion bei den Minen Bolivar und Cusi. Wir haben unsere Pläne für Minen- und Mühlenausbau weiter erfolgreich vorangetrieben und von den operativen Verbesserungsprogrammen profitiert. Wir gehen für die Zukunft davon aus, dass wir die jährlichen Prognosewerte für Yauricocha einhalten und gleichzeitig den Ausbau fortsetzen sowie Durchsatz und Tonnage unseres mexikanischen Betriebs steigern."

Konsolidierte Produktionsergebnisse

Konsolidierte Produktion 3 Monate bis 6 Monate bis Prognose 2019 Q2 2019 Q2 2018 % Var. Q2 2019 Q2 2018 Abweichung in Niedrig Hoch Verarbeitete Tonnen (mt) 662.490 602.087 10% 1.230.891 1.159.797 6% Tagesdurchsatz 7.571 6.881 10% 7.034 6.627 6% Unzen Silber (in Tausend) 836 692 21% 1.528 1.287 19% 3.730 4.176 Pfund Kupfer (in Tausend) 9.723 8.621 13% 17.455 16.710 4% 45.000 50.400 Pfund Blei (in Tausend) 8.066 7.096 14% 15.020 13.408 12% 25.500 28.600 Pfund Zink (in Tausend) 16.593 20.300 -18% 33.014 38.514 -14% 72.400 81.100 Unzen Gold 2.540 1.814 40% 4.526 3.765 20% 8.100 9.000 Unzen Silberäquivalent (in Tausend)(1) 4.667 4.663 0% 8.652 9.071 -5% 19.478 21.812 Pfund Kupferäquivalent (in Tausend)(1) 25.230 24.452 3% 47.004 47.937 -2% 107.035 119.858 Pfund Zinkäquivalent (in Tausend)(1) 57.622 55.279 4% 108.277 102.190 6% 261.545 292.880

(1) Unzen Silberäquivalent und Pfunde Kupfer- und Zinkäquivalent für das zweite Quartal 2019 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: $14,88/oz Ag, $2,75/lb Cu, $0,85/lb Pb, $1,20/lb Zn, $1.323/oz Au. Unzen Silberäquivalent und Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für das zweite Quartal 2018 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: $16,36/oz Ag, $3,12/lb Cu, $1,09/lb Pb, $1,38/lb Zn, $1.296/oz Au. Unzen Silberäquivalent und Pfunde Kupfer- und Zinkäquivalent für das erste Halbjahr 2019 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: $15,23/oz Ag, $2,80/lb Cu, $0,90/lb Pb, $1,22/lb Zn, $1.314/oz Au. Unzen Silberäquivalent und Pfunde Kupfer- und Zinkäquivalent für das erste Halbjahr 2018 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: $16,56/oz Ag, $3,13/lb Cu, $/1,12lb Pb, $1,47/lb Zn, $1.315/oz Au.

Mine Yauricocha (Peru)

Bei der Mine Yauricocha wurden im zweiten Quartal 2019 254.165 Tonnen verarbeitet, was einem Rückgang von 10 gegenüber dem zweiten Quartal 2018 entspricht. Der Rückgang des Durchsatzes ist auf den illegalen Streik zurückzuführen, der am 19. März 2019 von Mitgliedern der Gewerkschaft der Bergbau- und Metallarbeiter von Minera Corona initiiert wurde. Dieser illegale Streik wurde am 12. April 2019 beigelegt, führte jedoch im April 2019 zum Ausfall von 12 Produktionstagen. Der normale Betrieb von Mine und Anlage wurde am 14. April 2019 wiederaufgenommen und das Management ist der Ansicht, dass sich die Produktionsverluste infolge des Streiks nicht wesentlich auf die jährliche Produktionsprognose des Unternehmens auswirken werden. Das Unternehmen realisierte in den Monaten Mai und Juni in der Mine Produktionsmengen und einen Anlagendurchsatz in Rekordhöhe, wodurch die Produktionsverluste im April aufgrund des illegalen Streiks ausgeglichen wurden.

Trotz des Rückgangs beim Durchsatz von Yauricocha im zweiten Quartal 2019 führten höhere Erzgehalte und Ausbeuten aller Metalle mit Ausnahme von Zinkgehalt und -ausbeute im Vergleich zum zweiten Quartal 2018 zu einer Senkung der Zinkäquivalent-Metallproduktion um 4 %. Die Steigerung beim Bleigehalt bzw. der Bleiproduktion im zweiten Quartal 2019 war das Ergebnis einer Produktionssteigerung in den "Cuerpos Chicos", in denen in dem Quartal höhere Bleianteile enthalten waren. Höhere Kupfergehalte ergaben sich durch die Einbindung bestimmter kupferreicher Zonen bei Esperanza und polymetallischer Erze aus der Central Mine Zone sowie durch die Berücksichtigung eines kleinen Polymetallerzanteils aus den "Cuerpos Cicos".

Die Produktionsdaten der Mine Yauricocha für das zweite Quartal 2019 sind in der nachstehenden Tabelle zusammengefasst:

Produktion Yauricocha Drei Monate bis 6 Monate bis Q2 2019 Q2 2018 % Var. Q2 2019 Q2 2018 Abweichung in Verarbeitete Tonnen (mt) 254.165 283.450 -10% 487.980 554.839 -12% Tagesdurchsatz 2.905 3.239 -10% 2.788 3.171 -12% Silbergehalt (g/t) 63,13 59,19 7% 63,31 59,35 7% Kupfergehalt 1,04% 0,95% 9% 1,02% 0,92% 11% Bleigehalt 1,57% 1,28% 22% 1,51% 1,27% 20% Zinkgehalt 3,36% 3,66% -8% 3,46% 3,56% -3% Goldgehalt (g/t) 0,60 0,54 12% 0,58 0,57 1% Silberausbeute 77,82% 72,71% 7% 77,54% 72,71% 7% Kupferausbeute 78,04% 65,37% 19% 76,52% 65,37% 17% Bleiausbeute 89,96% 84,82% 6% 89,15% 84,82% 5% Zinkausbeute 88,08% 88,73% -1% 88,78% 88,73% 0% Goldausbeute 16,47% 16,48% 0% 17,21% 16,48% 4% Unzen Silber (in Tausend) 401 392 2% 770 758 2% Pfund Kupfer (in Tausend) 4.536 3.884 17% 8.399 7.611 10% Pfund Blei (in Tausend) 7.911 6.809 16% 14.516 12.878 13% Pfund Zink (in Tausend) 16.593 20.300 -18% 33.014 38.443 -14% Unzen Gold 809 807 0% 1.562 1.642 -5% Pfund Zinkäquivalent (in Tausend)(1) 38.394 39.844 -4% 74.365 74.468 0%

(1) Unzen Silberäquivalent und Pfunde Kupfer- und Zinkäquivalent für das zweite Quartal 2019 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: $14,88/oz Ag, $2,75/lb Cu, $0,85/lb Pb, $1,20/lb Zn, $1.323/oz Au. Unzen Silberäquivalent und Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für das zweite Quartal 2018 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: $16,36/oz Ag, $3,12/lb Cu, $1,09/lb Pb, $1,38/lb Zn, $1.296/oz Au. Unzen Silberäquivalent und Pfunde Kupfer- und Zinkäquivalent für das erste Halbjahr 2019 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: $15,23/oz Ag, $2,80/lb Cu, $0,90/lb Pb, $1,22/lb Zn, $1.314/oz Au. Unzen Silberäquivalent und Pfunde Kupfer- und Zinkäquivalent für das erste Halbjahr 2018 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: $16,56/oz Ag, $3,13/lb Cu, $/1,12lb Pb, $1,47/lb Zn, $1.315/oz Au.

Mine Bolivar (Mexiko)

Bei der Mine Bolivar wurden im zweiten Quartal 2019 eine vierteljährliche Rekordmenge von 326.208 Tonnen verarbeitet, was einer Steigerung von 20 gegenüber dem zweiten Quartal 2018 entspricht. Der durchschnittliche Tagesdurchsatz in dem Quartal betrug rund 3.700 Tagestonnen und das Unternehmen geht für das dritte Quartal 2019 von 4.000 Tagestonnen aus. Durch den um 20 höheren Durchsatz sowie die höheren Silber- und Goldgehalte und die höheren Kupfer- und Silberausbeuten konnte die Kupferäquivalentproduktion im 2. Quartal 2019 um 19 gegenüber dem zweiten Quartal 2018 gesteigert werden. Diese Steigerung konnte trotz um 11 gesunkener Kupfergehalte und Goldausbeuten erreicht werden, das Unternehmen rechnet jedoch mit steigenden Kupfergehalten im zweiten Halbjahr 2019, da mehr Erz aus Bolivar West bezogen wird. Im zweiten Quartal 2019 stieg die Kupferproduktion um 10 auf 5.187.000 Pfund, die Silberproduktion um 38 auf 152.000 Unzen und die Goldproduktion um 74 auf 1.586 Unzen gegenüber dem zweiten Quartal 2018.

Die Erschließungs- und Infrastrukturverbesserungen werden fortgesetzt mit dem Ziel, den Durchsatz bei Bolivar in der zweiten Hälfte 2019 auf 4.000 Tagestonnen zu erhöhen. Während des restlichen Jahres 2019 liegt der Fokus auf den Erzkörpern Gallo Inferior, Mina de Fierro, Chimneys, Breccias und Gallo Superior. Infill-Bohrungen in den Gebieten Bolivar West und Gallo Inferior werden weiterhin durchgeführt, während der Fokus der Minenerschließung auf den Zonen Gallo Inferior und Breccia liegen wird. Diese Aktivitäten werden das Unternehmen in die Lage versetzen, die Zahl der verfügbaren Abbauorte zu erhöhen, um den Durchsatz im Werk zu steigern.

Die Produktionsdaten der Mine Bolivar für das zweite Quartal 2019 sind in der nachstehenden Tabelle zusammengefasst:

Produktion Bolivar 3 Monate bis 6 Monate bis Q2 2019 Q2 2018 Abweichung in % Q2 2019 Q2 2018 % Var. Verarbeitete Tonnen (mt) 326.208 272.040 20% 589.445 531.415 11% Tagesdurchsatz 3.728 3.109 20% 3.368 3.037 11% Kupfergehalt 0,86% 0,97% -11% 0,84% 0,96% -12% Silbergehalt (g/t) 18,09 16,61 9% 18,71 17,21 9% Goldgehalt (g/t) 0,24 0,15 62% 0,22 0,16 34% Kupferausbeute 83,51% 81,33% 3% 82,96% 81,01% 2% Silberausbeute 80,03% 75,53% 6% 79,62% 78,25% 2% Goldausbeute 64,14% 71,81% -11% 65,61% 71,34% -8% Pfund Kupfer (in Tausend) 5.187 4.737 10% 9.056 9.099 0% Unzen Silber (in Tausend) 152 110 38% 282 230 23% Unzen Gold 1.586 911 74% 2.685 1.959 37% Pfund Kupferäquivalent (in Tausend)(1) 6.770 5.690 19% 11.848 11.138 6%

(1) Unzen Silberäquivalent und Pfunde Kupfer- und Zinkäquivalent für das zweite Quartal 2019 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: $14,88/oz Ag, $2,75/lb Cu, $0,85/lb Pb, $1,20/lb Zn, $1.323/oz Au. Unzen Silberäquivalent und Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für das zweite Quartal 2018 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: $16,36/oz Ag, $3,12/lb Cu, $1,09/lb Pb, $1,38/lb Zn, $1.296/oz Au. Unzen Silberäquivalent und Pfunde Kupfer- und Zinkäquivalent für das erste Halbjahr 2019 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: $15,23/oz Ag, $2,80/lb Cu, $0,90/lb Pb, $1,22/lb Zn, $1.314/oz Au. Unzen Silberäquivalent und Pfunde Kupfer- und Zinkäquivalent für das erste Halbjahr 2018 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: $16,56/oz Ag, $3,13/lb Cu, $/1,12lb Pb, $1,47/lb Zn, $1.315/oz Au.

Mine Cusi (Mexiko)

Bei Cusi lag der Durchsatz im zweiten Quartal 2019 bei rund 938 Tagestonnen und das Unternehmen arbeitet weiterhin daran, eine Marke von 1.200 Tagestonnen im dritten Quartal 2019 zu erreichen. Die 76-prozentige Durchsatzsteigerung im zweiten Quartal 2019 führte zu einem 41-prozentigen Anstieg der produzierten Unzen Silberäquivalent, trotz niedrigerer Erzgehalte und Ausbeuten bei allen Metallen, während das Unternehmen gleichzeitig die Zone Santa Rosa de Lima, die höhere Erzgehalte aufweist, in der Tiefe erschließt.

Die Silberproduktion von 283.000 Unzen stieg um 49 %, die Goldproduktion von 146 Unzen um 52 und die Bleiproduktion von 154.000 Pfund sank um 46 im zweiten Quartal 2019 im Vergleich zum zweiten Quartal 2018.

Ein überarbeiteter Minenbetriebsplan (Life of Mine, LOM) steht bei Cusi kurz vor der Fertigstellung und ein aktualisierter Bericht nach NI 43-101 wird voraussichtlich im vierten Quartal 2019 abgeschlossen. Das Unternehmen erhöht die Mühlenbeschickung von der Zone Santa Rosa de Lima weiter, während in ausgewählten Strukturen im älteren Teil der Mine gefördert wird, um mit den verstärkten Aktivitäten das Ziel von 1.200 Tagestonnen im Jahr 2019 erreichen zu können und auf die Zielmarke von 2.400 Tagestonnen im Jahr 2020 hinzuarbeiten.

Die Produktionsdaten der Mine Cusi für das zweite Quartal 2019 sind in der nachstehenden Tabelle zusammengefasst:

Produktion Cusi 3 Monate bis 6 Monate bis Q2 2019 Q2 2018 % Var. Q2 2019 Q2 2018 Abweichung in Verarbeitete Tonnen (mt) 82,117 46,597 76% 153,466 73,543 109% Tagesdurchsatz 938 533 76% 877 420 109% Silbergehalt (g/t) 145.44 155.60 -7% 126.77 151.16 -16% Goldgehalt (g/t) 0.15 0.16 -8% 0.15 0.17 -9% Bleigehalt 0.11% 0.36% -69% 0.20% 0.41% -51% Zinkgehalt 0.09% 0.33% -73% 0.19% 0.40% -51% Silberausbeute 73.74% 81.66% -10% 75.98% 83.41% -9% Goldausbeute 37.37% 39.80% -6% 37.45% 41.91% -11% Bleiausbeute 74.96% 77.22% -3% 75.14% 80.27% -6% Zinkausbeute 0.00% 0.00% N.R. 0.00% 10.99% -100% Unzen Silber (in Tausend) 283 190 49% 475 298 59% Unzen Gold 146 96 52% 279 165 70% Pfund Blei (in Tausend) 154 287 -46% 504 530 -5% Pfund Zink (in Tausend) 0 0 N.R. 0 71 -100% Unzen Silberäquivalent (in Tausend)(1) 305 217 41% 529 353 50%

(1) Unzen Silberäquivalent und Pfunde Kupfer- und Zinkäquivalent für das zweite Quartal 2019 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: $14,88/oz Ag, $2,75/lb Cu, $0,85/lb Pb, $1,20/lb Zn, $1.323/oz Au. Unzen Silberäquivalent und Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für das zweite Quartal 2018 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: $16,36/oz Ag, $3,12/lb Cu, $1,09/lb Pb, $1,38/lb Zn, $1.296/oz Au. Unzen Silberäquivalent und Pfunde Kupfer- und Zinkäquivalent für das erste Halbjahr 2019 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: $15,23/oz Ag, $2,80/lb Cu, $0,90/lb Pb, $1,22/lb Zn, $1.314/oz Au. Unzen Silberäquivalent und Pfunde Kupfer- und Zinkäquivalent für das erste Halbjahr 2018 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: $16,56/oz Ag, $3,13/lb Cu, $/1,12lb Pb, $1,47/lb Zn, $1.315/oz Au.

Überarbeiteter Zeitplan für die aktualisierte Reserven- und Ressourceneinschätzung zu Yauricocha nach 43-101

Das Managementteam hat den Erscheinungstermin der aktualisierten Reserven- und Ressourceneinschätzung zu Yauricocha gemäß NI 43-101 korrigiert und auf die NI 43-101s zu Bolivar und Cusi abgestimmt, mit denen im vierten Quartal gegen Jahresende gerechnet wird. Aufgrund des korrigierten Termins kann das Unternehmen die Ergebnisse weiterer Bohrungen einbeziehen, die derzeit in wichtigen Zielgebieten mit hoher Priorität auf dem Grundstück Yauricocha stattfinden, darunter derjenigen, für die es kürzlich Bohrgenehmigungen erhalten hat.

Qualitätskontrolle

Alle technischen Daten in dieser Pressemeldung wurden von Gordon Babcock, P.Eng., Chief Operating Officer und qualifizierter Sachverständiger ("Qualified Person") gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Americo Zuzunaga, MAusIMM CP (Bergbauingenieur) und Vice President of Corporate Planning, ist als qualifizierter Sachverständiger und konzessionierter Fachmann ausreichend qualifiziert, um als "Competent Person" (Sachverständiger) gemäß dem "Joint Ore Reserves Committee (JORC) Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" tätig zu werden.

Augusto Chung, FAusIMM CP (Metallurg) und Berater von Sierra Metals, ist als qualifizierter Sachverständiger und konzessionierter Fachmann ausreichend qualifiziert, um als "Competent Person" für metallurgische Verfahren tätig zu werden.

Über Sierra Metals

Sierra Metals Inc. ist ein wachsendes Polymetall-Bergbauunternehmen mit Sitz in Kanada, dessen Produktion aus der Mine Yauricocha in Peru und den Minen Bolivar und Cusi in Mexiko stammt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Steigerung des Produktionsvolumens und die Erweiterung der Mineralressourcen. Sierra Metals machte vor Kurzem mehrere neue wichtige Entdeckungen und besitzt noch viele weitere vielversprechende "Brownfield"-Explorationsmöglichkeiten bei allen drei Minen in Peru und Mexiko, die in der Nähe der bestehenden Minen gelegen sind. Ferner besitzt das Unternehmen auch bei allen drei Minen große Landpakete mit mehreren aussichtsreichen regionalen Zielen, die längerfristige Explorationsaktivitäten ermöglichen und Wachstumspotenzial im Bereich Mineralressourcen bieten.

Die Stammaktien des Unternehmens werden an der Börse in Lima (Bolsa de Valores de Lima) und der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol "SMT" und an der NYSE American Exchange unter dem Symbol "SMTS" gehandelt.

Folgen Sie den aktuellen Meldungen zur Unternehmensentwicklung:

Web: www.sierrametals.com Twitter: sierrametals Facebook: SierraMetalsInc LinkedIn: Sierra Metals Inc

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des kanadischen und US-amerikanischen Wertpapierrechts in Bezug auf das Unternehmen (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen"). Die zukunftsgerichteten Informationen umfassen unter anderen insbesondere Aussagen im Hinblick auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens, einschließlich der erwarteten Entwicklungen in der Geschäftstätigkeit des Unternehmens in künftigen Zeiträumen, der geplanten Explorationstätigkeiten des Unternehmens, der Verfügbarkeit angemessener Finanzmittel des Unternehmens und sonstiger Ereignisse oder Bedingungen, die in der Zukunft eintreten können. Auch Aussagen hinsichtlich der Schätzungen von Mineralreserven und -ressourcen können insoweit als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden, als sie Schätzungen der Mineralisierungen umfassen, die zu Tage treten werden, falls und wenn die Konzessionsgebiete erschlossen oder weiter erschlossen werden. Diese Aussagen beziehen sich auf Analysen und andere Informationen, die auf Prognosen künftiger Ergebnisse, Schätzungen noch nicht bezifferbarer Beträge und Annahmen der Geschäftsleitung basieren. Aussagen, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Zielsetzungen, Annahmen oder künftige Ereignisse oder Leistungen (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Begriffen oder Ausdrücken wie "erwartet", "geht davon aus", "plant", "voraussichtlich", "schätzt", "nimmt an", "beabsichtigt", "Strategie", "Ziele", "Potenzial" oder entsprechender Variationen oder von Aussagen, dass bestimmte Ereignisse eintreten, Handlungen ergriffen bzw. Ergebnisse erzielt werden "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "sollten" oder deren Verneinung und vergleichbare Ausdrücke) zum Ausdruck bringen oder andeuten, sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Informationen darstellen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von den Darstellungen der zukunftsgerichteten Informationen abweichen, unter anderem insbesondere für die Bergbaubranche typische Risiken, beispielsweise Umweltgefährdungen, Arbeitsunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete geologische Formationen, Überschwemmungen, Arbeitskämpfe, Explosionen, Einstürze, Witterungsbedingungen und kriminelle Aktivitäten, Schwankungen der Rohstoffpreise, höhere operative und/oder Investitionskosten, mangelnde Infrastruktur, die Möglichkeit, dass künftige Explorations-, Erschließungs- oder Abbauergebnisse nicht den Erwartungen des Unternehmens entsprechen, Risiken in Verbindung mit der Schätzung von Mineralressourcen und den geologischen Gegebenheiten, dem Erzgehalt und der Kontinuität von Mineralvorkommen und der Unfähigkeit, Reserven zu ersetzen, Preisschwankungen bei den Rohstoffen, die das Unternehmen für seine Geschäftstätigkeit verwendet, Risiken im Zusammenhang mit Aktivitäten im Ausland, Änderungen von Gesetzen oder politischen Vorgaben, der Besteuerung im Ausland, Verzögerungen oder der Unfähigkeit, die erforderlichen staatlichen Genehmigungen einzuholen, Risiken in Bezug auf bestehende Kreditverbindlichkeiten, Probleme in Bezug auf das Eigentumsrecht an den Konzessionsgebieten des Unternehmens, Risiken im Zusammenhang mit Umweltvorschriften, Prozessrisiken, Risiken im Zusammenhang mit unversicherten Gefahren, die Auswirkungen des Wettbewerbs, die Volatilität des Kurses der Wertpapiere des Unternehmens, globale finanzielle Risiken, die Unfähigkeit, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und zu binden, potenzielle Interessenkonflikte, Risiken im Zusammenhang mit einer beherrschenden Gruppe von Aktionären, die Abhängigkeit von Dritten, Unterschiede bei der Berichterstattung zu Mineralreserven und -ressourcen zwischen den USA und Kanada, potenzielle Verwässerungstransaktionen, Fremdwährungsrisiken, Risiken in Verbindung mit Konjunkturzyklen, Liquiditätsrisiken, die Stützung auf interne Kontrollsysteme, Kreditrisiken, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Einhaltung von Vereinbarungen in Bezug auf die BCP-Fazilität des Unternehmens, die Unsicherheit von Produktions- und Kostenschätzungen für die Mine Yauricocha, die Mine Bolivar und die Mine Cusi und sonstige Risiken, die in den Berichten des Unternehmens an die kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und die U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") aufgeführt sind; diese Unterlagen sind unter www.sedar.com bzw. www.sec.gov verfügbar.

Diese Auflistung von Faktoren, die zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens beeinflussen können, ist nicht erschöpfend. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören auch Aussagen über die Zukunft und diese sind naturgemäß ungewiss. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens oder andere künftige Ereignisse oder Bedingungen können aufgrund einer Vielzahl von Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren maßgeblich von den Darstellungen der zukunftsgerichteten Informationen abweichen. Die Aussagen des Unternehmens, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, basieren auf Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen der Geschäftsleitung ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Aufgrund der oben genannten Gründe sollten sich die Leser nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Hinweis bezüglich Reserven- und Ressourcenschätzungen

Sämtliche Reserven- und Ressourcenschätzungen, die vom Unternehmen gemeldet wurden, wurden gemäß dem Canadian National Instrument 43-101 und dem Klassifizierungssystem des Canadian Institute of Mining and Metallurgy berechnet. Diese Normen weichen deutlich von den Anforderungen der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") ab. Die Unterschiede zwischen diesen Normen werden in den von uns bei der SEC eingereichten Unterlagen erörtert. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, sind nicht notwendigerweise wirtschaftlich rentabel.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190716005389/de/

Contacts:

Nähere Informationen zu Sierra Metals sind verfügbar unter www.sierrametals.com oder wenden Sie sich an:

Mike McAllister

V.P., Corporate Development

Sierra Metals Inc.

+1 (416) 366-7777

E-Mail: info@sierrametals.com

Gordon Babcock, P.Eng.

Chief Operating Officer

Sierra Metals Inc.

+1 (416) 366-7777

Igor Gonzales

President CEO

Sierra Metals Inc.

+1(416) 366-7777