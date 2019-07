Coreo verkauft Teil des Göttinger Portfolios DGAP-News: Coreo AG / Schlagwort(e): Immobilien Coreo verkauft Teil des Göttinger Portfolios 16.07.2019 / 10:54 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Coreo verkauft Teil des Göttinger Portfolios * Weitere Arrondierung in 2019 * Übergang von Nutzen und Lasten in 2019 Frankfurt am Main - 16. Juli 2019 - Coreo hat ca. 25 % ihres insgesamt 430 Einheiten umfassenden Göttinger Immobilien-bestands an einen institutionellen Investor verkauft. Aus dem Mitte 2018 erworbenen, hauptsächlich aus Eigentumswohnungen bestehenden Portfolio formt das Unternehmen seither ein Produkt, das institutionellen Anforderungen genügt. Zusammen mit den bereits erfolgten Zu- und Verkäufen am Standort kommt Coreo damit dem gesetzten Ziel einen großen Schritt näher. Der Übergang von Nutzen und Lasten ist vertragsgemäß zum 31.12.2019 vorgesehen, sodass die Transaktion noch in 2019 umsatz- und ergebniswirksam wird. Über den Kaufpreis und weitere Einzelheiten der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Über die Coreo AG Die Coreo AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein auf deutsche Gewerbe- und Wohnimmobilien fokussiertes und dynamisch wachsendes Immobilienunternehmen. Investitionen erfolgen in Immobilien mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial bei bestehendem Entwicklungsbedarf, bevorzugt in Mittelzentren. Ziel ist der Aufbau eines effizient bewirtschafteten, renditestarken Immobilienportfolios. Kontakt: Coreo AG Felix Krekel, CIIA Investor Relations Grüneburgweg 18 D-60322 Frankfurt a. M. ir@coreo.de T: +49 69 219396 0 16.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Coreo AG Grüneburgweg 18 60322 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 2193 96-0 Fax: +49 69 2193 96-150 E-Mail: ir@coreo.de Internet: www.coreo.de ISIN: DE000A0B9VV6 WKN: A0B9VV Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 839829 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 839829 16.07.2019 ISIN DE000A0B9VV6 AXC0106 2019-07-16/10:54