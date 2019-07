OSLO (dpa-AFX) - Der norwegische Düngerkonzern Yara hat dank einer gestiegenen Produktion und niedrigeren Energiekosten im zweiten Jahresviertel einen Gewinnsprung gemacht. Die Erlöse stiegen im zweiten Quartal im Vorjahresvergleich um etwa 6,6 Prozent auf rund 3,4 Milliarden US-Dollar (etwa drei Milliarden Euro), wie das Unternehmen am Dienstag in Oslo mitteilte. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn legte um 70 Prozent auf 546 Millionen Dollar zu. Dabei profitierte das Unternehmen auch von günstigen Wechselkurseffekten. Unter dem Strich kam ein Gewinn von 230 Millionen Dollar heraus - im vergangenen Jahr stand hier noch ein Verlust von 211 Millionen Dollar. Die Aktie legte am Vormittag um knapp 4,4 Prozent zu./kro/fba

ISIN NO0010208051

AXC0107 2019-07-16/10:55