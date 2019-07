Trotz Unsicherheiten wegen des Brexits zeigt sich der britische Arbeitsmarkt stabil. In den drei Monaten bis Mai betrug die Arbeitslosenquote unverändert 3,8 Prozent. Dies teilte das Statistikamt ONS am Dienstag in London mit. Das ist der tiefste Stand seit dem Jahr 1975, also seit 44 Jahren. Analysten hatten die Entwicklung erwartet.

Die Beschäftigung stieg im selben Zeitraum um 28 000 Stellen. Analysten hatten im Schnitt einen deutlicheren Zuwachs um 45 000 Arbeitsplätze erwartet. In den vergangenen Monaten hat sich der Stellenzuwachs von einem hohen Niveau aus abgeschwächt.

Die robuste Lage am Arbeitsmarkt lässt auch die Löhne und Gehälter weiter steigen. Ohne Bonuszahlungen legten die Löhne in den drei Monaten bis Mai zum Vorjahresabschnitt um 3,6 Prozent zu. Analysten hatten einen etwas geringeren Anstieg um 3,5 Prozent erwartet.

Neben den Zahlen nach internationalen Standards veröffentlicht das ONS auch eine nationale Berechnung. Diese läuft den Zahlen nach internationaler Methode um einen Monat voraus. Demnach ist die Zahl der Menschen mit Anspruch auf Arbeitslosenhilfe ("Claimant Count") im Juni um 38 000 gestiegen. Der Zuwachs im Vormonat wurde von 23 200 auf 24 500 nach oben revidiert./elm/jkr/fba

