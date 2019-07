Der Überschuss in der Handelsbilanz der Eurozone mit der restlichen Welt ist im Mai kräftig gestiegen. Im Monatsvergleich legte der saisonbereinigte Überschuss der 19 Euroländer auf 20,2 Milliarden Euro zu, von zuvor 15,7 Milliarden Euro, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Experten wurden von der Stärke des Anstiegs überrascht. Sie hatten nur einen Überschuss von 17,8 Milliarden Euro erwartet.

Die saisonbereinigten Exporte stiegen im Mai im Monatsvergleich um 1,4 Prozent. Die Importe gingen um 1,0 Prozent zurück.

Die Europäische Union konnten den saisonbereinigten Handelsüberschuss ebenfalls deutlich ausweiten. Er lag bei 4,0 Milliarden Euro. Im Vormonat hatte der Überschuss nur 0,9 Milliarden Euro betragen. Den mit Abstand größten Überschuss im Außenhandel verbuchte erneut Deutschland mit 15,5 Milliarden Euro. Das stärkste Defizit gab es im Mai in den Niederlanden mit 11,0 Milliarden Euro./jkr/elm/mis

