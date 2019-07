Nach der starken Rallyebewegung seit Ende Mai hat der Goldpreis zuletzt eine Verschnaufpause eingelegt. Derzeit fehlen die Impulse für den Ausbruch nach oben. Am heutigen Dienstag dürften Goldanleger erst einmal in die USA blicken. Dort steht eine ganze Flut von Konjunkturdaten auf dem Programm. Für Goldanleger von besonderem Interesse dürften vor allem die Junizahlen zum US-Einzelhandel sein. Hier wird ein Anstieg von nur noch 0,1 Prozent erwartet. Im Mai stand noch ein Plus von 0,5 Prozent zu ...

