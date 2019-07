FRANKFURT (Dow Jones)--Im Zuge der rund 1 Milliarde Euro schweren Modernisierung der städtischen Kliniken in München wird Siemens Healthineers 29 Labordiagnostiksysteme vom Typ Atellica für ein neues Zentrallabor und drei Notfalllabore liefern. Das Zentrallabor, mit dem München Klinikum seine jährlich rund 7 Millionen Analysen automatisieren will, soll bis 2020 fertiggestellt werden, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung beider Gesellschaften heißt. Zum Auftragswert wurden keine Angaben gemacht.

Von der Laborplattform Atellica verspricht sich die Siemens-Medizintechniktochter einen dauerhaften Wachstumsschub. Der Umsatz wird überwiegend mit Reagenzien gemacht.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/uxd

(END) Dow Jones Newswires

July 16, 2019 04:39 ET (08:39 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.