Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - E.ON (ISIN DE000ENAG999/ WKN ENAG99) ist Teil des von der Europäischen Union mit 7,9 Millionen Euro geförderten Projekts IELECTRIX (Indian and European Local Energy CommuniTies for Renewable Integration and the Energy Transition): 14 Projektpartner aus neun EU-Staaten sowie das Energieversorgungsunternehmen TATA Power aus Indien werden gemeinsam mobile Speicher als schnelle und kostengünstige Lösungen für lokale Herausforderungen im Verteilnetz entwickeln, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung: ...

