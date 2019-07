Luxembourg (www.fondscheck.de) - Yasmine Ravaï, Portfoliomanagerin des Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Market Debt (ISIN LU1529956952/ WKN A2DQH2) von Eurizon Capital, gibt einen Ausblick auf Anleihen aus Schwellenländern in lokalen Währungen.Nach Einschätzung von Yasmine Ravaï, Portfoliomanagerin des rund 1,3 Milliarden Euro schweren Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Market Debt, werde sich die chinesische Wirtschaft im zweiten Halbjahr wohl nicht allzu kräftig erholen. "Pekings Politik ist derzeit auf den Abbau der Verschuldung und die Bereinigung des Schattenbankensystems ausgerichtet. Daher ist es unvermeidlich, dass sich das Wachstum verlangsamt. Vergrößert wird das Problem durch den weiter schwelenden Handelskonflikt mit den USA", sage sie. Vor diesem Hintergrund erwarte sie, dass sich die chinesische Wirtschaft in den kommenden Monaten weniger in Form eines "V", sondern eher in Form eines "L" entwickeln werde. ...

