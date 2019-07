EXCHANGE NOTICE, JULY 16, 2019 SHARES ENDOMINES AB: RIGHTS ISSUE A total of 44,549,555 shares will be traded as old shares as of July 17, 2019. The trading with interim shares (ENDOMN0119) will end on 16 July 2019. Identifiers of Endomines AB's share: Trading code: ENDOM ISIN code: SE0008294334 Orderbook id: 94144 Number of shares: 79,697,340 Trading ends: Trading code: ENDOMN0119 ISIN code: SE0012740058 Orderbook id: 175233 Last trading day: 16 July 2019 Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260 *** TIEDOTE, 16.7.2019 OSAKKEET ENDOMINES AB: MERKINTÄOIKEUSANTI Yhteensä 44 549 555 osaketta otetaan kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 17.7.2019. Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla (ENDOMN0119) päättyy 16.7.2019. Endomines AB:n osakkeen perustiedot: Kaupankäyntitunnus: ENDOM ISIN-koodi: SE0008294334 id: 94144 Osakemäärä: 79 697 340 Kaupankäynti päättyy: Trading code: ENDOMN0119 ISIN code: SE0012740058 Orderbook id: 175233 Viimeinen kaupankäyntipäivä: 16.7.2019 Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260