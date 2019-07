FRANKFURT (Dow Jones)--Nach schwerer Krankheit ist Werner Müller in der Nacht zum Dienstag im Alter von 73 Jahren in Essen verstorben. Der frühere Bundeswirtschaftsminister war lange Vorsitzender des Vorstands der RAG-Stiftung und Vorsitzender der Aufsichtsräte von Evonik und der RAG AG. Dann zwang ihn eine Krebserkrankung dazu, beruflich kürzer zu treten. Der aktuelle Evonik-Chef Christian Kullmann würdigte das Schaffen von Müller mit den Worten, der Manager habe Evonik "gegründet, geleitet und maßgeblich zu dem gemacht, was der Konzern heute ist (...) "Wir sind ihm bleibend dankbar und verneigen uns in tiefer Trauer vor seinem Lebenswerk."

Von 1998 bis 2002 war Werner Müller als parteiloser Bundesminister für Wirtschaft und Technologie Mitglied der Regierung von Bundeskanzler Gerhard Schröder. 2003 übernahm er den Vorstandsvorsitz der RAG. Im Zuge der Neustrukturierung der RAG in Zusammenhang mit der Gründung der RAG-Stiftung wurde Müller 2007 erster Vorstandsvorsitzender der Evonik Industries AG, die er bis Ende 2008 leitete. Vier Jahre später wurde er zum Vorstand der RAG-Stiftung bestellt und übernahm zugleich den Vorsitz in den Aufsichtsräten von Evonik und RAG. Im Zuge seines Ausscheidens wurde er von beiden Gremien zum Ehrenvorsitzenden gewählt. Auch bei der RAG-Stiftung wurde er nach seinem Ausscheiden zum Ehrenvorsitzenden des Vorstands ernannt.

