DAX - Tritt auf der Stelle

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Der DAX versuchte sich kurz nach der Eröffnung an einem nachhaltigen Anstieg über 12.400 Punkte, die Käufer warfen allerdings zügig das Handtuch. Im Anschluss kommt bislang jedoch keinerlei Abwärtsdruck auf.

Um 11 Uhr steht der ZEW-Index an und um 14:30 Uhr die US-Einzelhandelsdaten. Es bleibt zu hoffen, dass einer dieser Datenpunkte neue Impulse setzen kann, ansonsten droht erneut ein sehr lethargischer Handelstag. Die gestrige Stabilisierung im Bereich 12.300 Punkte ist kurzfristig ein ganz klarer Pluspunkt für die Bullen. Oberhalb dieser Zone (12.300 Punkte) dürfen sich die Bullen nun wieder berechtigte Hoffnung auf einen Anstieg machen. Ein Stundenschluss oberhalb von 12.450 Punkten wäre als prozyklisch bullisch zu interpretieren. In dem Falle wäre das bislang präferierte Abwärtsszenario mit Kursziel 12.200 Punkte erst einmal zu den Akten zu legen. Die Bären hatten ihre Chancen auf der Unterseite in den vergangenen Tagen, ihre Zeitläuft nun langsam ab. Der Bereich um 12.450 Punkte bleibt kurzfristig entscheidend. DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 23.05.2019 - 16.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 01.07.2014 - 16.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus! Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX9F4D 24,01 10.000 5,18 30.09.2019 DAX Index HX9F5F 14,97 10.900 8,26 30.09.2019 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 16.07.2019; 10:29 Uhr Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HZ0NP6 27,31 15.100 4,39 30.09.2019 DAX Index HX9F7Y 7,60 13.125 16,14 30.09.2019 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 16.07.2019; 10:29 Uhr NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose floribus App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen - bis zu maximal 250 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de. Funktionsweisen der HVB Produkte . Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de. Funktionsweisen der HVB Produkte. Der Beitrag DAX - Tritt auf der Stelle erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).