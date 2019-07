Bayer: Strafzahlung massiv gesenkt, neue Hoffnung für die Aktie?

Ein US-Richter hat die Millionen-Strafzahlung gegen die Bayer (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017)-Tochtergesellschaft Monsanto in einem Glyphsat-Prozess deutlich verringert. Richter Vince Chhabria aus San Francisco senkte die Gesamtsumme am Montag von 80 Mio. US-Dollar auf 25 Mio. US-Dollar.

Den Antrag Monsantos auf einen neuen Prozess lehnte der Richter jedoch ab. Bayer bezeichnete die Absenkung der Strafzahlung als "Schritt in die richtige Richtung", will aber dennoch Berufung gegen die Verurteilung einlegen.

Monsanto warnte nicht vor Risiken

Monsanto wurde von einer Jury in San Francisco im März verurteilt, rund 80 Mio. US-Dollar an den an Krebs erkrankten Rentner Edwin Hardeman zu zahlen, der jahrelang das glyphosathaltige Unkrautvernichtungsmittel Roundup verwendet hatte. Das Urteil wurde damit begründet, dass Monsanto nicht genügend vor den Risiken des Einsatzes von Roundup gewarnt hatte.

