Die Ratingagentur S&P hat mit ihrer Zuversicht zum bevorstehenden Umbau bei der Deutsche Bank den Aktien am Dienstag Kursgewinne verschafft. Mit einem Zuwachs von zuletzt mehr als zwei Prozent auf 7,03 Euro knüpften die Papiere als einer der Dax-Favoriten an ihre jüngste Gewinnserie an.

Die S&P-Experten bezeichneten in einer bereits am Vorabend ausgesendeten Analyse die Verschlankungs- und Reinvestitionspläne des Instituts als durchführbar, wenn "auch nicht ganz ohne Risiken". Die Neuorganisation sei eine logische und nötige Reaktion auf das zunehmend herausfordernde Umfeld. S&P zeigte sich dabei überzeugt, dass das Management der Deutschen Bank seine Ziele erreichen werde.

Die Papiere des Geldhauses waren zu Beginn der vergangenen Handelswoche eingebrochen, nachdem Bank-Chef Christian Sewing seine radikalen Pläne für die Neuorganisation samt tiefgreifendem Stellenabbau und dem Ausstieg aus dem weltweiten Aktienhandel bekannt gemacht hatte. Seitdem haben sie sich zwar schrittweise erholt, aber selbst inklusive der aktuellen Gewinne ist der Kurseinbruch bislang noch nicht komplett ausgebügelt./tav/fba

ISIN DE0005140008

