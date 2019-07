Die Aktie der Evotec-AG ist erneut mit einem neuen Jahreshoch in die noch junge Handelswoche gestartet. Am Montag konnte der Kurs in der Spitze bis auf 26,02 Euro ansteigen und damit das in der Vorwoche gebildete Jahreshoch noch einmal leicht verbessern. Behaupten konnten die Bullen das erhöhte Kursniveau anschließend nicht, sodass die Aktie wieder unterhalb des alten Jahreshochs mit einem Schlusskurs von 25,76 Euro aus dem Handel ging. Damit setzt sich die am Freitag der Vorwoche gestartete Aufwärtsbewegung ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...