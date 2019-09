Die Aktie von Evotec konnte am Dienstag deutlich zulegen. Grund war die Bekanntgabe einer weiteren mehrjährigen Allianz mit Takeda Pharmaceutical. Zwischenzeitlich betrug das Plus sogar fast sieben Prozent. Zum Handelsende ging das Papier des Biotechkonzerns mit einem Plus von 2,8 Prozent auf 20,96 Euro aus dem Handel. Damit war Evotec hinter Satorius, die 3,3 Prozent zulegten, der zweitstärkste Wert im MDAX des Tages. Auf Platz drei folgte die Aktie von Zalando, die 2,7 Prozent hinzugewinnen konnte.

