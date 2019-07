Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für CRH von 32 auf 33,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Erlös aus dem Verkauf des europäischen Vertriebsgeschäfts passe zu ihrer Gesamtbewertung des Baustoffkonzerns, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Von den Anlegern werde der Verkauf unterschätzt./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2019 / 04:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2019 / 04:54 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2019-07-16/12:03

ISIN: IE0001827041