Fxprobitcoin, die Börse für Devisen und Kryptowährungen



Die Fxprobitcoin Devisen- und Bitcoin-Börse ermöglicht es jedem, sofort Bitcoin zu kaufen und lässt Entwickler von Kryptowährungen ihre Coins schneller als je zuvor zu privaten Händlern bringen. Fxprobitcoin bietet die schnellsten Bitcoin-Emporkömmlinge mit Tether und anderen Stablecoins. Neue Altcoins sind an der Devisen-Börse Fxprobitcoin.com gelistet und werden mit SwiftCoin, Ethereum und Hunderten von anderen Altcoins auf der Handelsplattform Fxprobitcoin verknüpft.



Händler können sofort neue Altcoins kaufen und verkaufen, wodurch ein Markt entsteht. Fxprobitcoin ist ein Kursmakler für alle neuen Coins.



Fxprobitcoin ist ein Gründungsmitglied des SwiftCoin.club, der privaten Börsenmakler und Händler von Kryptowährungen. Fxprobitcoin.com ist Mitglied des privaten SwiftCoin-Netzwerks der Händler von Kryptowährungen, die Altcoins außerhalb der Börse in privaten Transaktionen kaufen und verkaufen, bis eine Altcoin-Währung starten kann.



Bessere Kryptowährungseinführung und Sichtbarkeit.



Fx Pro Bitcoin ist das ideale Sprungbrett für Entwicklerteams von Coins zu führenden Kryptowährungsbörsen wie Binance, HitBTC und Kraken.



Kostengünstig für Coinentwickler.



Die Listungsgebühr für die Börse Fxprobitcoin ist gering und neue Coins bleiben garantiert im Umtausch, bis die Marktkapitalisierungsziele der Entwickler erreicht wurden. Das SwiftCoin Club-Netzwerk von außerbörslichen Händlern verschafft Kryptowährungs-Startups und Devisenhändlern einen Wettbewerbsvorteil. SwiftCoin ist die weltweit erste patentierte Kryptowährung und die Solidus Anleihe ist die weltweit erste Blockchain-Anleihe. Beide wurden von Daniel Bruno erstellt, dem CMT - Chartered Market Technician. Das SwiftCoin-Wallet war weltweit das erste Blockchain-Programm, das verschlüsselte E-Mails verschickte. Es wurde im Jahr 2015 von John McAfee unterstützt und wurde dann als John McAfee SwiftMail vermarktet. Fxprobitcoin ist die weltweit erste Devisenbörse, die Bitcoin und Altcoins akzeptiert. Die Fxprobitcoin-Plattform für den Devisen- und Kryptowährungshandel ist ein Service des Teams Daniel Bruno in Buenos Aires, Argentinien. Daniel Bruno kommt aus New York City.



Pioneers in bitcoin, forex and alt-finance since 2010. Creators of SwiftCoin, the third cryptocurrency after Bitcoin and Litecoin. https://en.bitcoinwiki.org/wiki/SwiftCoin. Creators of the worlds first blockchain bond, the Solidus Bond. https://en.bitcoinwiki.org/wiki/Solidus_Bond



Kontakt



Team Daniel Bruno Daniel Bruno Parana 467 1017 Buenos Aires Tel.: +5446004601 E-Mail: swiftcoin1@anonymousspeech.com Web: http://www.swiftcoin.clubDiese Mitteilung wurde übermittelt von pressrelations.de. Für den Inhalt ist ausschließlich der genannte Herausgeber der Mitteilung verantwortlich. (END) Dow Jones NewswiresJuly 16, 2019 05:35 ET (09:35 GMT)