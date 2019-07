Erst Wachstum, dann Gewinne - so heißt auch die Devise bei Uber und Lyft. Die Fahrdienstleister Uber und Lyft wachsen zwar, doch schreiben hohe Verluste. Jetzt haben beide die Preise angepasst und direkt steht das Wachstum auf dem Prüfstand.Uber hat im Mai rund 15,9 Millionen Fahrten in New York angeboten. Laut der "Taxi and Limousine Commission" sind acht Prozent weniger als im März. In der gleichen Zeitspanne hat auch Lyft abgebaut.Der Einbruch kommt, nachdem in New York ein Mindestlohn für die ...

