Die Deutsche Bank verlagert ihren Hauptsitz in New York von der Wall Street an den Columbus Circle. Die Bank wird die Schlüssel im Januar 2020 erhalten, aber erst 2021 einziehen, so die "NYP". Bereits im Vorfeld verkleinert sie die ursprünglich angemietete Fläche. Im Mai 2018 hatte die Deutsche Bank einen Mietvertrag für insgesamt 102.000 Quadratmeter Bürofläche im Time Warner Center am Columbus Circle ...

