Hamburg (www.anleihencheck.de) - Der S&P 500 ist in diesem Jahr bereits um mehr als 20% gestiegen, dabei sind 90% des Anstiegs durch eine KGV-Ausweitung getrieben, so Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg in der aktuellen Ausgabe von "Berenberg Märkte-Monitor".Die Aktien seien entsprechend deutlich teurer bewertet als gegen Ende des letzten Jahres. Ein Grund dafür sei das Auspreisen der übertriebenen Rezessionsbefürchtungen in Q4/2018. Allerdings würden die Märkte auch schon eine Erholung der Konjunktur im zweiten Halbjahr einpreisen. Die Wirtschaftsdaten würden jedoch weiterhin weltweit enttäuschen - und in diesem Jahr im Gegensatz zu 2018 auch in den USA. Zudem scheinen die Stimulierungsmaßnahmen in China kaum Wirkung zu entfalten, so Dr. Bernd Meyer weiter. Damit eine Konjunkturerholung im zweiten Halbjahr stattfinden könne, müsste der Handelskonflikt für einen längeren Zeitraum entschärft und ein harter Brexit vermieden werden. Die Zentralbanken hätten die fragile Lage erkannt und Zinssenkungen in Aussicht gestellt - auch weil die Inflationserwartungen weiter gefallen seien. ...

