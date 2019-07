Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) sollte im zweiten Quartal mit 1,697 Milliarden Euro stark ausgefallen sein, schrieb Analyst Olivier Brochet in einer am Dienstag vorliegenden Prognose. Der Free Cash Flow dürfte mit 65 Millionen Euro leicht positiv gewesen sein./mf/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2019 / 03:53 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2019-07-16/12:14

ISIN: NL0000235190