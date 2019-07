Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Safran auf "Underperform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Triebwerkshersteller dürfte im ersten Halbjahr ein gutes operatives Ergebnis von 1,7 Milliarden Euro erreicht haben, schrieb Analyst Olivier Brochet in einer am Dienstag vorliegenden Prognose. Der Free Cash Flow dürfte sich im Rahmen der Jahresschätzungen bewegen./mf/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2019 / 11:52 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2019-07-16/12:15

ISIN: FR0000073272