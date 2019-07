In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung.



In dieser Ausgabe geht es um Bayer, Daimler, Tesla, Netflix, Evotec, Medigene und Aurora Cannabis. Bayer hat zumindest einen Punktsieg gelandet. Die Strafzahlung in einem Glyphosat-Urteil in den USA wurde von 80 auf 25 Millionen Dollar gesenkt. Aber noch stehen Tausende weiterer Verfahren aus. Die Risiken bleiben hoch. Auf der anderen Seite ist das Kursniveau verlockend niedrig. Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die erneute Gewinnwarnung von Daimler und eine Verkaufsempfehlung, die Hintergründe der sich fortsetzenden Erholung der Tesla-Aktie, die anstehenden Quartalszahlen von Netflix, die höchst unterschiedliche Entwicklung der beiden Biotechwerte Evotec und Medigene und um die Kursschwäche bei Aurora Cannabis.