Hannover (pta015/16.07.2019/12:00) - Der durch den Aufsichtsrat festgestellte und gebilligte Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 wird seit dem 12. Juli 2019 auf der Homepage unter https://www.aovo.de veröffentlich. Als Resultat der in den letzten Jahren erfolgreich verlaufenen Umstrukturierung des Unternehmens wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr erneut ein Überschuss erzielt.



Über aovo Touristik AG: Die 2000 gegründete aovo Touristik AG ist mit bislang mehr als 1 Millionen verkauften Reisen bei mehr als 2 Millionen Reisenden einer der führenden Nischenreiseveranstalter in Deutschland. Das börsennotierte Unternehmen fokussiert sich auf die Konzeption von Paket- und Bausteinlösungen für Erlebnisreisen und Kurzurlaube in unterschiedlichen Themenfeldern wie Kultur, Event, Wellness oder Feinschmeckerei. Regionaler Schwerpunkt von aovo Touristik sind Städtereisen innerhalb von Deutschland bzw. den angrenzenden Ländern des europäischen Auslands.



Weitere Informationen über aovo Touristik AG finden Sie im Internet unter https://www.aovo.de



Ansprechpartner Investor Relations: Gerhard M. Griebler, CEO aovo Touristik AG Telefon: +49 511 33644-300 E-Mail: g.griebler@aovo.de



Aussender: aovo Touristik AG Adresse: Esperantostraße 4, 30519 Hannover Land: Deutschland Ansprechpartner: Simone Kohl Tel.: +49 511 33644-233 E-Mail: s.kohl@aovo.de Website: www.aovo.de



ISIN(s): DE0008074659 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in München



