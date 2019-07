Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Leoni mit Blick auf einen beabsichtigten Teilverkauf von 12,70 auf 13,20 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Mit einem Verkauf des Segments Wire & Cable Solutions würden die Verkäufe insgesamt größer ausfallen als im Rahmen des Umbauprogramms Value 21 bislang angekündigt, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Einerseits sinke damit die Gefahr einer großen Kapitalerhöhung. Andererseits aber würde die Abhängigkeit vom Automobilsektor noch größer./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2019 / 10:05 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2019 / 10:50 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2019-07-16/12:32

ISIN: DE0005408884