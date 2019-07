++ Das Europäische Parlament wird heute über die Kandidatur von Ursula von der Leyen abstimmen ++ DE30 notiert unterhalb der 12.400-Punkte-Marke ++ Ratingagentur S&P bestätigt BBB+ Rating von Deutsche Bank ++Aktienindizes aus Westeuropa notieren am Dienstagmorgen höher. Aktien aus Großbritannien und Belgien legen am stärksten zu, während Aktien aus Russland und Schweden zu den größten Verlierern zählen. Aktien des Gesundheitswesens konnten am meisten zulegen, während Autohersteller und Immobilienunternehmen am schlechtesten abschneiden. Der DE30 versucht sich von dem erlittenen Einbruch zu erholen, um an die gestrigen Zugewinne anzuschließen. Der deutsche Leitindex notiert in der Nähe des gleitenden Durchschnitts von 33-Tagen (H4-Intervall) und leicht unter dem durch den Höchststand vom 20. Juni 2019 gekennzeichneten Wert bei 12.520 Punkten. Beachten Sie, dass falls sich die Kursrückgänge nicht vertiefen sollten, die Struktur höherer Tiefststände ...

