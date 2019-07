Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aktienindices aus Westeuropa notieren am Dienstagmorgen höher, so die Experten von XTB. Aktien aus Großbritannien und Belgien würden am stärksten zulegen, während Aktien aus Russland und Schweden zu den größten Verlierern zählen würden. Aktien des Gesundheitswesens hätten am meisten zulegen können, während Autohersteller und Immobilienunternehmen am schlechtesten abschneiden würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...