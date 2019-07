Deutsche Anleihen haben am Dienstag Gewinne verbucht. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg im Mittagshandel um 0,11 Prozent auf 172,57 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,27 Prozent.

Für Bewegung sorgten die Konjunkturerwartungen des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW). Bei der Umfrage unter Finanzexperten zeigte sich eine Eintrübung der Stimmung in Deutschland. "Eine nachhaltige Eindämmung der Unsicherheitsfaktoren für die exportorientierten Branchen der deutschen Wirtschaft ist derzeit nicht in Sicht", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach. Der ZEW gilt als Indikator für die Einkaufsmanagerindizes.Der Eurokurs reagierte auf die Daten und fiel auf ein Tagestief. Die Kurse der Anleihen legten im Gegenzug zu.

Am Nachmittag werden in den USA Daten zu den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion veröffentlicht. Am Abend richtet sich die Aufmerksamkeit an den Märkten dann auf das EU-Parlament und die Frage, ob Ursula (CDU) von der Leyen zur EU-Kommissionspräsidentin gewählt wird./elm/jsl/jha

ISIN DE0009652644

