- Bilanz um 36 Prozent gestiegen



- Betriebsergebnis um 47 Prozent gesteigert



- Handelsfinanzierungserträge um 20 Prozent gestiegen



- Erträge aus dem Firmenkundengeschäft um 90 Prozent gestiegen



- Erträge aus dem Asset Management um 13 Prozent gestiegen



- Jährlicher Polo Day stellt Mittel für 70 Klassenzimmer zur Verfügung; 2000 weitere Kinder in Ausbildung



The Access Bank UK nutzte den jährlichen Access Bank Polo Day im Guards Polo Club Windsor am Samstag, den 13. Juli, um Ergebnisse zu veröffentlichen, die ein weiteres Jahr mit herausragendem internationalen Geschäftswachstum verzeichneten. 2018 war das Jahr, in dem sie sich den drei wichtigsten britischen Clearingsystemen anschloss und die höchsten Auszeichnungen für afrikanische Handelsfinanzierungbanken sowohl bei den International Finance Awards als auch vom CFI erhielt. Alle vier strategischen Geschäftseinheiten erzielten ein zweistelliges Wachstum, und bereits im zweiten Betriebsjahr zeigte sich die Bedeutung der Investition in Dubai durch eine Steigerung der Erträge um 200 Prozent. Zum elften Mal in Folge konnten sie melden, dass sie keine "notleidenden Darlehen" hatten.



Unternehmensverantwortung und vorbildliche Unternehmensführung spielen eine Schlüsselrolle für das Wachstum der Bank und der Polo Day ist der Höhepunkt eines einjährigen Programms, das Teil der Spendensammlung in Partnerschaft mit UNICEF für Bildungsprojekte insbesondere in Nordnigeria ist. 350 Millionen Naira (970.000 US-Dollar) wurden während des Tages für den Bau und die Ausstattung von 70 neuen Klassenzimmern für die Ausbildung von Kindern in Nordnigeria zugesagt. Seit dem Start der UNICEF/Access Bank-Initiative im Jahr 2005 wurden damit Schulen in Kaduna gebaut und mehr als 8000 Schüler konnten ständig unterrichtet werden. Gleichzeitig wurden neue Schulgebäude und ein Gebäude für Computerkenntnisse in einer sichereren und freundlicheren Schulumgebung entwickelt. Die Gemeinden rund um die Schulen werden mit Bohrlöchern für Wasser sowie Näh- und Schleifmaschinen unterstützt, um Arbeitsplätze zu sichern und die wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu fördern. Der State Governor von Kaduna, S.E. Nasir El-Rafai hat sich dazu verpflichtet, das Bauprogramm zu verdoppeln, das im kommenden Jahr weitere 70 Klassenzimmer und die Ausbildung für 2500 Kinder umfassen wird.



Die jährliche Veranstaltung ist der Höhepunkt des hochkarätigen Access Bank/UNICEF Charity Shield Polo-Turniers. Es wird abgehalten, um die Aufmerksamkeit auf die Notlage von gefährdeten Kindern und Waisenkindern und Binnenvertriebenen zu lenken und Unterstützung zu bieten. In Zusammenarbeit mit dem "Fifth Chukker: Polo and Country Club" mit Sitz in Kaduna, Nigeria, ist das Turnier das größte Wohltätigkeits-Poloturnier in Afrika und generiert Mittel und fördert die Unterstützung der Arbeit der UNICEF/Access Bank-Initiative in ganz Afrika.



Jamie Simmonds, Chief Executive Officer und Managing Director: "Wir sind eine Bank, in der unser Wachstum von der Stärke der Kundenbeziehungen getragen wird. Sie ermöglicht es uns, mit und nicht nur für unsere Kunden innovative Produkte und Finanzlösungen zu entwickeln.



Ein UK-Clearinghouse zu werden ist für uns ein wichtiger Meilenstein und unterscheidet uns von vielen unserer Wettbewerber auf dem Markt. Wir verwalten auch unser Angebot an Privatkundeneinlagen intern, um eine bessere Kontrolle zu gewährleisten. Beide Initiativen sind Teil unserer Strategie zur Zukunftssicherung der Bank.



Wir haben Büros hier im Herzen von London, in Dubai und in Lagos und bauen unsere Präsenz in China über eine Repräsentanz dort auf. Wir investieren erheblich in die Gewinnung, Bindung und Entwicklung von Fachkräften, um sicherzustellen, dass die Kunden immer mit einem Experten arbeiten, der mit ihren geschäftlichen und persönlichen finanziellen Bedürfnissen vertraut ist."



Herbert Wigwe, Chairman von The Access Bank UK Ltd: "Die Erfolge beim Abschluss des ersten Jahrzehnts des Handels für Access Bank UK waren ein wichtiger Meilenstein. Das Wachstum wurde fortgesetzt und gleichzeitig haben wir uns einen Ruf für Innovation und Flexibilität erworben.



Zusammen mit unserer anhaltenden Unterstützung für die Fifth Chukker/UNICEF-Initiative basiert unsere Sichtweise auf unserer Rolle als Change Agent in Nigeria und Afrika, mit der wir dazu beitragen können, die sozioökonomische Entwicklung durch verantwortungsvolle Geschäftspraktiken, soziale Initiativen und Umweltaspekte zu fördern." Wigwe fügte hinzu: "Wir suchen weiterhin nach Wegen, wie mehr Ressourcen zur Unterstützung der Kinder gebündelt werden können. Wir sind Teil der Gemeinschaft und sollten als solche ihr Wohlergehen unterstützen."



